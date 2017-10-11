Российские государственные компании, в том числе крымские предприятия, покупали программное обеспечение Microsoft, несмотря на санкции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные госзакупок.

По данным издания, продукция приобреталась через третьих лиц, всего попавшие под санкции компании купили не менее пяти тысяч продуктов Microsoft на сумму свыше 60 миллионов рублей.

Как отмечается, среди покупателей – разработчик зенитных ракетных комплексов Бук, концерн «Алмаз-Антей», Главгосэкспертиза России, участвующая в строительстве моста через Керченский пролив, а также санаторий «Крым» Минобороны РФ.

Reuters подчеркивает, что база данных системы госзакупок не включает частные компании, поэтому нельзя точно сказать, сколько предприятий приобрели программы Microsoft в обход санкций.

«Если сегодня выключить все программные продукты Microsoft в Крыму, процентов девяносто экономики Крыма просто остановится», – сказал один из перепродавцов этой продукции.

В Microsoft заявили, что изучают вопрос. Представители «Алмаз-Антей» не ответили агентству, санаторий Минобороны отказался от комментариев. Главгосэкспертиза заявила, что «работает в российском правовом поле в строгом соответствии с требованиями российского законодательства».

Летом 2017 года Siemens решила прекратить сотрудничество с российскими госкомпаниями из-за скандала с поставкой газовых турбин в Крым в обход санкций.