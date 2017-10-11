После выборов в России будет сформировано новое правительство, и в окружении президента Владимира Путина идет активное лоббирование кандидатур на смену нынешнему премьер-министру Дмитрию Медведеву. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в окружении главы государства.

В числе возможных кандидатов на пост главы правительства источники агентства назвали председателя Центробанка Эльвиру Набиуллину, главу Минпромторга Дениса Мантурова и мэра Москвы Сергея Собянина.

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В апреле 2017 года источники Bloomberg, близкие к Медведеву, говорили, что нынешний премьер обеспокоен своим политическим будущим на фоне резкого падения рейтингов и массовых протестов из-за расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Отмечалось, что смена главы правительства стала бы «легким выходом» для Путина.

Мантурова называют вероятным преемником Медведева на посту премьер-министра минимум последние полтора года, рассказал Republic высокопоставленный федеральный чиновник. По его словам, кандидатуру нынешнего руководителя Минпромторга поддерживает генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Набиуллина, по словам другого собеседника Republic в аппарате кабинета министров, пользуется значительным доверием со стороны Путина, но президент предпочитает видеть ее во главе ЦБ. Осенью 2016 года источники Reuters также рассказывали о поддержке Набиуллиной со стороны Кремля и гораздо более сильном ее влиянии в правительстве РФ, чем у предыдущих руководителей Центробанка.