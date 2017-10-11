В 2016 году количество детей и подростков, страдающих ожирением, выросло до 124 млн – это более чем в 10 раз превышает показатель 1975 года (11 млн), выяснилось в новом исследовании, опубликованном в научном журнале Lancet. Кроме этого, еще 213 млн детей и подростков весили больше нормы. Всего от ожирения страдают примерно 5,6% девочек и 7,8% мальчиков в мире, и это, как утверждает Всемирная организация здравоохранения, одна из самых серьезных проблем общественного здравоохранения в XXI веке.

Более 30% детей и подростков (от 5 до 19 лет), проживающих на островах Океании страдает ожирением. Это самый высокий показатель по миру, сообщают ученые. За Океанией следуют Соединенные Штаты, некоторые страны Карибского бассейна (например, Пуэрто-Рико) и страны Ближнего Востока – в них показатель ожирения для этой возрастной группы составляет 20% и более. В России также значительно выросло количество детей c диагнозом «ожирение».