Международные новости русского хайтека в последнее время довольно специфичны. Например, весной Национальный институт стандартов и технологий при Министерстве торговли США решил отранжировать алгоритмы распознавания лиц, представленные разными странами. Эксперты составили рейтинг, в котором первые два места достались российским разработчикам (компаниям NtechLab и 3DiVi). Едва ли многие обратили на это внимание. Все обсуждали «русских хакеров», которые, как следует из свежих новостей, украли секретные данные американского Агентства национальной безопасности, и сделали это, по сообщением израильских спецслужб, при помощи антивируса Касперского, самого узнаваемого российского бренда в западном технологическом мире. Основатель компании Евгений Касперский, естественно, отрицает участие в кибершпионаже. Но американские власти еще летом обязали госструктуры воздержаться от установки подозрительного русского ПО. А одна из крупнейшей в США сетей по продаже техники Best Buy отказалась его продавать.

Существующий информационный фон продолжает разрушать репутацию технологических компаний из России. Однако российские власти по-прежнему не обращают на это внимания, веря, что ведут страну к глобальному технологическому лидерству. На днях создатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров заявил: «Русские технологии лучшие». Но что считать более надежным ориентиром в оценке их будущего: динамику текущих новостей или долгосрочные планы России по наукоемкому экспорту? Посмотрим на графики.