Смольнинский суд Петербурга отправил под домашний арест до 9 декабря совладельца интернет-магазина «Юлмарт» Дмитрия Костыгина, обвиняемого в мошенничестве с кредитами Сбербанка. Об этом сообщает «Интерфакс».

О такой мере пресечения ходатайствовало следствие. Защита просила отпустить предпринимателя под залог в 50 млн рублей. Дело на Костыгина завели по части 4 статьи 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере). По версии СК, он предоставил Сбербанку ложные сведения о финансовом положении «Юлмарта», когда брал кредит в 1 млрд рублей. Сам Костыгин вину не признает.

РБК со ссылкой на источники писал, что СК нашел в деле «Юлмарта» признаки умышленного банкротства с целью избежать погашения долга перед банком. Как отмечалось, «Юлмарт» скрыл задолженность в 248 млн рублей, права требования по которому у Костыгина выкупил предприниматель Олег Морозов. Впоследствии он выступил инициатором банкротства компании. Следователи считают, что «Юлмарт» заключил «формальный» договор со Сбербанком, «чтобы в деле о банкротстве не звучала фамилия Дмитрия Костыгина».

Ранее адвокат предпринимателя Константин Добрынин заявил, что задержание его подзащитного – это «элемент уголовного корпоративного давления». Он подчеркнул, что Сбербанк «осознанно или неосознанно играет на стороне инвестиционной компании А1». «Компания в интересах одного из акционеров “Юлмарта” Михаила Васинкевича почти полтора года безуспешно пытается атаковать акционеров “Юлмарта”, не гнушаясь, как нам кажется, использовать различные государственные органы в своих интересах», – сказал адвокат.

В А1 назвали заявление Добрынина «плодом фантазии». «У Сбербанка как кредитора группы есть прямые иски к “Юлмарту” и Костыгину. Есть судебное разбирательство и принятые по нему решения. А1 к этим судебным процессам не имеет отношения», – отметил представитель компании.

Костыгина задержали после обыска в ночь на 11 ноября. Обыски прошли также в квартирах бывшего генерального директора «Юлмарта» Сергея Федоринова и формального кредитора магазина Олега Морозова. Федоринова и Морозова отпустили после допроса.