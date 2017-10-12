Интернет кардинально изменил не только способы знакомства с потенциальным партнером, но и сами отношения. Появились доказательства того, что сайты и приложения для знакомств также повлияли на количество межрасовых браков и даже на стабильность брака, пишет MIT Technology Review.

Сегодня более трети браков только в США начинаются с общения онлайн – это весьма удивило Национальную академию наук, впервые заметившую тенденцию еще в 2013 году. Знакомства в интернете стали обыденностью, и отношение к ним значительно изменилось в лучшую сторону. По данным Pew Research Center, 59% американцев уверены, что это хороший способ знакомиться с людьми. При этом количество людей, считающих, что пользователи этих сайтов и приложений вконец отчаялись, с каждым годом снижается (в 2015 году их было 23%).