Исследователи из Бостонского университета пришли к выводу, что проведенная искусственно синхронизация различных областей мозга позволяет ему действовать более эффективно. Статья с результатами эксперимента была опубликована в Proceedings of the National Academy of Sciences, вкратце ее пересказало издание Science Alert.

Ученые исследовали поведение двух областей мозга – медиальной префронтальной коры и латеральной префронтальной коры больших полушарий. Именно эти области отвечают за самоконтроль, принятие решений и создание схем и планов действий. В рамках эксперимента на эти зоны оказывалась транскраниальная стимуляция переменным током высокого разрешения (HD-tACS).

Ученые провели три набора тестов, в ходе каждого из которых 30 добровольцев оценивали временные интервалы – им нужно было нажимать на кнопку, когда они думали, что со старта эксперимента прошло 1,7 секунды. После каждого нажатия испытуемые получали информацию о том, пропустили ли они временную отметку, после чего эксперимент повторялся.

В группе, где с помощью HD-tACS синхронизировал области мозга, испытуемые делали меньше ошибок и быстрее обучались при предоставлении им обратной связи. В группе где HD-tACS намеренно использовался для рассинхронизации, результаты были хуже, чем в контрольной группе.

Сами испытуемые изменений в своей работе из-за стимуляции не замечали. Зафиксированные приборами отличия, однако, оказались статистически значимыми. Стимуляция правого полушария при этом показывала больший эффект, чем левого.

Предполагается, что эта техника может быть использована для лечения пациентов с психиатрическими или неврологическими расстройствами, у которых связи между областями мозга могут быть нарушены.