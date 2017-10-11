Российский геоинформационный сервис 2ГИС удалил с карт адреса предвыборных штабов оппозиционера Алексея Навального. На исчезновение адреса владимирского штаба и затягивание с размещением адреса томского пожаловались пользователи в твиттере сервиса.

11 октября представитель 2ГИС объяснил в твиттере, что сервис находится «вне политики» и не участвует в предвыборных кампаниях. В компании подчеркнули, что не размещают на картах предвыборные штабы, «чтобы сервис не использовали в политических целях» и добавили, что показывают отделения всех официально зарегистрированных партий.

В ответ пользователи привели в пример обозначенные на картах 2ГИС общественные приемные «Единой России» и председателя партии премьер-министра Дмитрия Медведева, а также начали отказываться от услуг сервиса и удалять соответствующее приложение.

В начале марта сообщалось, что 2ГИС отказался регистрировать штаб Навального в Новосибирске. Руководителю штаба Сергею Бойко в сервисе пояснили, что Навальный – не представитель власти или действующий депутат, поэтому у него не может быть зарегистрированного штаба или приемной. Как рассказали РБК в пресс-службе 2ГИС, «в данном случае не было предоставлено информации, подтверждающей факт регистрации политической партии, общественной организации».

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Навальный в декабре прошлого года объявил о намерении участвовать в президентских выборах 2018 года. Однако в феврале 2017 года суд в Кирове приговорил Навального к пяти годам условно по делу «Кировлеса», что лишает оппозиционера возможности баллотироваться.

7 октября в нескольких десятках российских городов прошли массовые протестные акции, участники которых требовали политической конкуренции и допуска Навального к президентским выборам. Самого политика 2 октября арестовали на 20 суток за повторное нарушение правил проведения митингов.