Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский стал фигурантом дела о мошенничестве. Об этом сообщает vc.ru со ссылкой на источники.

Дело против Ампелонского завели по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Карточка дела на Ампелонского В. В. от 5 октября 2017 года есть на сайте Чертановского районного суда Москвы. В материалах значится отказ в ходатайстве о заключении под стражу.

Другим фигурантом дела выступает руководитель правового отдела Роскомнадзора Борис Едидин, пишет vc.ru. Информация о мере пресечения для него на сайте суда отсутствует.

Источники издания утверждают, что по делу также проходит глава аппарата Роскомнадзора Александр Весельчаков, он находится под домашним арестом. Карточка на Весельчакова А. В. также есть на сайте суда. При этом не указывается статья, по которой его обвиняют.

В чем конкретно подозревают сотрудников Роскомнадзора, неизвестно. По словам собеседника vc.ru, Ампелонский и Весельчаков не появлялись на работе неделю. Телефон Ампелонского был отключен 6 октября, пишет издание. На момент написания заметки он также не работал.

Позднее информацию о деле против Ампелонского, Едидина и Весельчакова «Интерфаксу» подтвердили в пресс-службе Чертановского суда. По данным источников агентства, Ампелонского и Едидина отпустили под подписку о невыезде. Глава Роскомнадзора Александр Жаров отказался от комментариев.