В отношении осужденного за убийство Бориса Немцова Темирлана Эскерханова расследуется новое уголовное дело. Об этом заявила его адвокат Анна Бюрчиева, передает «Интерфакс».

По ее словам, дело заведено по статье 297 УК РФ («Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства»). В случае, если вину Эскерханова докажут, ему грозит штраф в размере до 80 тысяч рублей или обязательные работы сроком до 480 часов.

«Мы ожидаем результатов лингвистической экспертизы, после чего будет понятен дальнейший исход», – отметила Бюрчиева. Она добавила, что обвинение пока не предъявлено, сообщает РИА Новости.

Как считают следователи, в ходе выступления перед присяжными Эскерханов в нецензурной форме оскорбил представителя Следственного комитета. РИА Новости указывает, что речь идет об Александре Камашеве, который присутствовал на заседании в качестве свидетеля.

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