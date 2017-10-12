Антивирус Касперского искал на компьютерах, где он установлен, секретные данные. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Программа в процессе работы сканирует документы на наличие вирусов, пишет газета. Вместе с этим она, однако, искала в документах пометки о секретности, например, «Совершенно секретно». Она также собирала данные о документах, где содержалось кодовое название американских государственных программ, рассказали собеседники издания.

К такому выводу пришли спецслужбы США, которые на протяжении нескольких месяцев проверяли, какие данные собирает антивирус. На данный момент неизвестно, сколько компьютеров просканировало приложение и какие секретные документы удалось похитить.

Накануне стало известно, что израильская разведка первая узнала об использовании антивируса Касперского для похищения данных Агентства национальной безопасности (АНБ) «русскими хакерами». Основатель «Лаборатории» Евгений Касперский в ответ заявил, что компания не помогала и не будет помогать какому-либо правительству в попытках кибершпионажа.

В начале октября The Wall Street Journal и Washington Post написали, что хакеры, пользующиеся поддержкой российских властей, в 2015 году получили доступ к закрытым данным АНБ. Им, как сообщается, удалось проникнуть в домашний компьютер одного из подрядчиков агентства.

Американские государственные структуры обязали отказаться от использования программ «Лаборатории Касперского» в июле. Это произошло после статьи Bloomberg о сотрудничестве «Касперского» и ФСБ.