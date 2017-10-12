Компания Oculus представила первый автономный шлем дополненной реальности Oculus Go. Об этом сказано в блоге компании.
Шлем не требует подключения к компьютеру или телефону. Также в шлем встроены динамики, которые позволяют пользоваться им, не используя наушники.
https://www.youtube.com/watch?v=-bQUBzPZHHQ&feature=youtu.be
Стоимость нового шлема – $199. Он поступит в продажу в 2018 году. В компании новый шлем называют «самым простым способом погрузиться в мир виртуальной реальности».
Основатель Facebook Марк Цукерберг, представивший новый шлем, заявил, что компания поставила цель увеличить число пользователей VR-технологий до 1 млрд.
Во время презентации Цукерберг также анонсировал презентацию шлема следующего поколения – Oculus Santa Cruz.
Facebook в 2014 году выкупила Oculus за $2 млрд.
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