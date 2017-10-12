Россияне больше всего доверяют президенту России Владимиру Путину, армии и ФСБ. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного «Левада-центром», пишет «Дождь».

При этом после присоединения Крыма в 2014 году уровень доверия силовикам увеличился в несколько раз. Так, армию в 2017 году считают заслуживающей доверия 69% россиян, что в четыре раза больше результата 2013 года. Процент доверия ФСБ увеличился в шесть раз и составил 57% опрошенных.

Возглавляет рейтинг Владимир Путин – о доверии ему заявили 75% опрошенных.

«Это общий тренд на пропаганду и усиление силовых репрессивных структур. В целом идет возвращение к советским представлениям, основанным на централизации власти и опоре на силовые структуры, которые и концентрируют в себе национальные ценности», – пояснил директор центра Лев Гудков.

В число организаций, которым жители России «скорее доверяют», попали церковь, благотворительные организации и Совет Федерации. Больше всего россияне не доверяют политическим партиям, банкам, крупному бизнесу и профсоюзам. Также не заслуживающими доверия опрошенные назвали полицию, Госдуму, правительство, суд и СМИ.