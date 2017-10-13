Громкие журналистские расследования, которые должны вызывать вопросы к их фигурантам, на деле ничуть не мешают героям разоблачений успешно работать и участвовать в распределении государственных денег. Один из примеров – история Григория Баевского, партнера братьев Ротенбергов – миллиардеров и давних знакомых Путина.

Имя Баевского стало широко известно в марте 2016 года, когда Reuters совместно с Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) опубликовало посвященное ему расследование «Риелтор друзей Путина». В тексте говорилось, что в квартире бизнесмена была зарегистрирована предполагаемая дочь Владимира Путина Катерина Тихонова. Еще четыре объекта недвижимости предприниматель передал женщинам, так или иначе связанным с президентом.

После публикации бизнес Баевского продолжил идти в гору: он получил госзаказы на несколько миллиардов рублей. Его компания, в частности, занимается подготовкой столичных «Лужников» к чемпионату мира по футболу 2018 года.