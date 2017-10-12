На санацию «Открытия» и Бинбанка Центробанк планирует потратить 800–820 млрд рублей. Об этом рассказал зампред Банка России Василий Поздышев в эфире телеканала «России 24».

«В общем и целом на финансовое оздоровление одной банковской группы понадобится около 450 млрд рублей, а второй – около 350–370 млрд рублей», – сообщил он.

Поздышев также заявил, что менеджеры ЦБ не уговаривали клиентов банка оставить деньги в банках, а только поясняли процедуру санации. Тем не менее, отток прекратился. «Клиенты разобрались в ситуации и поняли, что за ситуацией стоит ЦБ», – отметил он.

ЦБ объявил о санации «Открытия» и Бинбанка в августе и сентябре соответственно. Они стали первыми банками, которые проходят финансовое оздоровление по новой схеме, при участии Фонда консолидации банковского сектора. Согласно схеме, Банк России становится основным инвестором банков; механизм bail-in (конвертация средств кредиторов в акции банка) не применяется; мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится.