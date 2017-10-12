Глава Центробанка Эльвира Набиуллина презентовала купюры номиналом 200 и 2000 рублей. Онлайн-трансляцию ведет ТАСС.
Артем Коротаев/ТАСС
Они поступили в обращение 12 октября. Массовый ввод планируется в декабре. Первыми банкноты поступили на Дальний Восток, в Крым и Москву.
На 200-рублевой купюре будут изображены Херсонес Таврический и памятник затопленным кораблям в Севастополе. На банкноте 2000 рублей – космодром Восточный и мост на остров Русский во Владивостоке.
Места, которые появились на новых купюрах, определили во время голосования в 2016 году.
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