Глава Центробанка Эльвира Набиуллина презентовала купюры номиналом 200 и 2000 рублей. Онлайн-трансляцию ведет ТАСС.

Артем Коротаев/ТАСС

Они поступили в обращение 12 октября. Массовый ввод планируется в декабре. Первыми банкноты поступили на Дальний Восток, в Крым и Москву.

На 200-рублевой купюре будут изображены Херсонес Таврический и памятник затопленным кораблям в Севастополе. На банкноте 2000 рублей – космодром Восточный и мост на остров Русский во Владивостоке.

Места, которые появились на новых купюрах, определили во время голосования в 2016 году.