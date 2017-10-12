Вечером 11 октября стало известно, что пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский стал фигурантом дела о мошенничестве. Сейчас он находится под домашним арестом. Republic вкратце рассказывает, что известно о деле к этому часу.

Всего в деле трое фигурантов. Вместе с Ампелонским по нему проходят глава аппарата Роскомнадзора Александр Весельчаков и руководитель правового отдела ведомства Борис Едидин. Дело заведено по четвертой части статьи 159 УК РФ (мошенничество группы лиц в особо крупном размере).

Ампелонский отправлен под домашний арест до 7 ноября – об этом утром 12 октября официально заявили представители суда. Ходатайство о заключении Ампелонского под стражу рассматривалось еще 5 октября – с этой даты пресс-секретарь Роскомнадзора не появлялся на работе. Весельчаков и Едидин также находятся под домашним арестом. Первоначально источники сразу нескольких СМИ утверждали, что Едидин и Ампелонский отпущены под подписку о невыезде.

С чем именно связаны обвинения Ампелонскому и его коллегам, пока неясно. Источники РБК в Следственном комитете рассказали, что в начале октября были проведены обыски на подведомственном предприятии «Главный радиочастотный центр» и именно после них было заведено дело о мошенничестве. Источники «Интерфакса» поясняют, что речь идет о возможном выводе средств Роскомнадзора через это предприятие.

По второй версии, дело может быть связано с так называемыми «подснежниками» – сотрудниками, которые формально числятся в одном подразделении ведомства, а фактически работают в другом или не работают вообще. Этим источники РБК, рассказавшие эту версию, объясняют то, что фигурантом дела является Весельчаков, который курирует всю административную деятельность Роскомнадзора.

Официальной информации по делу, за исключением судебных решений, пока практически нет. Представители Роскомнадзора от комментариев отказываются. Следственный комитет комментариев пока не давал. В Минкомсвязи заявили, что информацией по делу не располагают.