Одна из претензий к современной российской власти, которую удается сформулировать с максимальной внятностью, связана с уничтожением социальных лифтов. Общество костенеет. Социальная структура становится все более сословной. Понять принципы, по которым назначается любой начальник (а любой начальник именно, что назначается, выборы стали проформой), – нельзя. Возможно, их просто нет, этих принципов. К тому же, люди, успевшие занять хоть какую-то государственную должность, отличаются особым даром – они плодят невероятно талантливых детей, которых, видимо, ставят в очередь на руководящие посты еще до рождения, как в славный екатерининский век, – дворянских отпрысков в гвардию. Помните ведь бессмертное: «Матушка была еще мною брюхата, как уже я был записан в Семеновский полк сержантом, по милости майора гвардии князя Б., близкого нашего родственника». Говорят, что это похоже на новую, по-своему даже инновационную форму феодализма. И ведь правда – похоже.

Похоже и – обидно: ты строишь современное демократическое государство, рассуждаешь про цифровую экономику, и даже проводишь совещания по криптовалютам, а на выходе почему-то получается московское царство, и для полного сходства осталось только отменить Юрьев день.

И вот, вроде бы, готов ответ клеветникам. Такой же внятный, как и описанная выше претензия: всероссийский открытый конкурс управленцев «Лидеры России».