Российский геоинформационный сервис 2ГИС вернет на свои карты адреса предвыборных штабов политика Алексея Навального. Об этом говорится в официальном сообщении компании.

В компании назвали удаление адреса штаба во Владимире ошибкой. Представители 2ГИС подчеркнули, что размещают только официально зарегистрированные организации, но после обращений пользователей решили изменить правила.

«Штаб работает в городе и жители его ищут, но мы не можем помочь его найти. А наша главная задача – помогать людям жить в городе, находить компании и сервисы. Поэтому решили скорректировать стандарты и добавили рубрику “Общественные группы”, в которую можно разместить некоммерческие организации без обязательной регистрации», – подчеркивается в сообщении.

2ГИС уже вернул адрес владимирского штаба и пообещал добавить другие штабы политика, если он подаст соответствующие заявки.

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Об удалении адресов штабов Навального стало известно 11 октября. Представитель 2ГИС заявил, что сервис находится «вне политики» и не участвует в предвыборных кампаниях. В компании также подчеркивали, что показывают отделения только официально зарегистрированных партий. Пользователи начали отказываться от услуг сервиса и удалять приложение.

В начале марта 2ГИС отказался регистрировать штаб Навального в Новосибирске. Как отмечали в компании, Навальный – не представитель власти или действующий депутат, поэтому у него не может быть зарегистрированного штаба или приемной.