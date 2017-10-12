Президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Псковской области Андрея Турчака. Об этом сказано на сайте Кремля.

Временно исполняющим обязанности главы региона он назначил заместителя полпреда по Северо-Кавказскому федеральному округу Михаила Ведерникова. Турчак, как сообщается, подал заявление об увольнении по собственному желанию.

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Как ранее писало РБК, Андрей Турчак может сменить Сергея Неверова на посту секретаря генсовета «Единой России». Это подтверждали и источники «Ведомостей», однако, по их данным, кандидатура Турчака не устраивает премьер-министра Дмитрия Медведева.

Позднее 12 октября Дмитрий Медведев назначил Турчака исполняющим обязанности секретаря генерального совета партии, сообщает «Интерфакс».

«У нас впереди главное политическое событие – выборы президента Российской Федерации. Работы много. Я готов», – сказал Андрей Турчак.

Турчак стал одиннадцатым губернатором, которого отправили в отставку этой осенью. Ранее своих постов лишились губернаторы Ивановской области, Новосибирской области, Приморского края, Ненецкого автономного округа, Красноярского края, Нижегородской, Самарской, Орловской и Омской областей, а также главу Дагестана. Все они ушли «по собственному желанию».

Отставку Андрея Турчака предсказывали еще в декабре 2016 года.