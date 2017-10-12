Президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Псковской области Андрея Турчака. Об этом сказано на сайте Кремля.
Временно исполняющим обязанности главы региона он назначил заместителя полпреда по Северо-Кавказскому федеральному округу Михаила Ведерникова. Турчак, как сообщается, подал заявление об увольнении по собственному желанию.
Как ранее писало РБК, Андрей Турчак может сменить Сергея Неверова на посту секретаря генсовета «Единой России». Это подтверждали и источники «Ведомостей», однако, по их данным, кандидатура Турчака не устраивает премьер-министра Дмитрия Медведева.
Позднее 12 октября Дмитрий Медведев назначил Турчака исполняющим обязанности секретаря генерального совета партии, сообщает «Интерфакс».
«У нас впереди главное политическое событие – выборы президента Российской Федерации. Работы много. Я готов», – сказал Андрей Турчак.
Турчак стал одиннадцатым губернатором, которого отправили в отставку этой осенью. Ранее своих постов лишились губернаторы Ивановской области, Новосибирской области, Приморского края, Ненецкого автономного округа, Красноярского края, Нижегородской, Самарской, Орловской и Омской областей, а также главу Дагестана. Все они ушли «по собственному желанию».
Отставку Андрея Турчака предсказывали еще в декабре 2016 года.
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