«Ростелеком» предложил московскому правительству внедрить систему биометрической идентификации для оплаты проезда на общественном транспорте. Об этом заявил президент компании Михаил Осеевский, его цитирует РБК.

По словам Осеевского, подобная система уже существует в Китае, она сканирует лицо человека, а деньги списываются со его счета без билетов и дополнительных устройств.

Заметка дополняется.