Кофе остается самым продаваемым биржевым товаром в мире после нефти. Однако глобальное изменение климата может перевести его совсем в другую ценовую категорию, сделав, по сути, товаром класса люкс. Все больше экспертов сходится в том, что в следующие 80 лет природные процессы серьезно повлияют на урожай кофейных бобов во всем мире, пишет Conversation. Так, к 2100 году более половины земель, ныне используемых для выращивания кофе, больше не будут пригодными для этой цели из-за комбинации различных факторов вроде повышения температуры и изменения режима распределения осадков.

Помимо климата, урожаю также грозят различные вредители (например, кофейный жук) и заболевания, с которыми не смогут справиться обычные мелкие фермеры, а их – более 80% от всех производителей.