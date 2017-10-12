В октябре 2017 года в крупнейших американских СМИ появилась целая серия публикаций, посвященных возможному неофициальному сотрудничеству «Лаборатории Касперского» с российскими спецслужбами. Первая волна аналогичных расследований в прессе была весной – те публикации привели к повышенному интересу к компании со стороны ФБР и, несмотря на отсутствие прямых доказательств (по крайней мере, публично они не были обнародованы), привела к ограничению на использование продукции Касперского в госучреждениях. Republic вкратце рассказывает о том, в чем обвиняют компанию в новых публикациях и чем ей это грозит.

Кража секретных данных АНБ

Издание The Wall Street Journal 6 октября со ссылкой на собственные источники написало, что хакеры, за которыми могут стоять власти РФ, получили доступ к секретной информации Агентства по национальной безопасности США. Собеседники WSJ заявили, что украсть данные хакерам помог антивирус Касперского, установленный на домашнем компьютере одного из подрядчиков АНБ. Само агентство официально комментировать данные публикации отказалось.

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Наводка Израиля

Газета New York Times 10 октября сообщила, что о возможной связи кражи данных АНБ и лаборатории Касперского американским властям сообщила израильская разведка. С аналогичной публикацией в тот же день вышла The Washington Post, оба издания ссылались на многочисленные источники, знакомые с ситуацией. По их данным, в 2015 году израильтяне взломали сеть компании Касперского и обнаружили на компьютерах программное обеспечение, источником которого могло быть только АНБ. После этого, говорилось в публикациях, Израиль передал данные в американское агентство, которое незамедлительно начало внутреннее расследование. Посольство Израиля в США, Белый дом и АНБ, у которых журналисты NYT запросили комментарии, давать их отказались.

Модифицированный софт

11 октября в The Wall Street Journal вышла публикация, в которой рассказывалось, что российские власти модифицировали ПО «Лаборатории Касперского». Неназванные бывшие и нынешние американские чиновники рассказали изданию, что антивирус в процессе сканирования компьютера на наличие вредоносных программ искал в файлах пометки о секретности и собирал данные о документах, где содержались кодовые названия американских секретных государственных программ. Как отмечали собеседники WSJ, такие модификации могли быть внесены в код только с ведома сотрудников компании. Официальных комментариев, как и в предыдущих случаях, изданию никто из заинтересованных госструктур не дал.

Новые слушания в Конгрессе

На фоне новых публикаций комитет Палаты представителей по науке, космосу и технологиям назначил на 25 октября слушания по вопросу использования продукции «Лаборатории Касперского» в американских госучреждениях. Это уже вторая попытка провести подобное мероприятие – первоначально слушания были запланированы на 27 сентября, и в них согласился принять участие сам Евгений Касперский, однако в итоге заседание было отменено. Будет ли глава компании участвовать в октябрьских слушаниях, пока неясно.

Позиция Касперского

В самой «Лаборатории Касперского» все новые обвинения в свой адрес категорически отрицают. Компания подчеркивает, что за всю свою историю никогда не сотрудничала с властями России или какой-либо другой страны и заявляет о своей готовности к взаимодействию с американскими регуляторами «по поводу любого беспокойства, которое у них есть в отношении продукции и систем компании».