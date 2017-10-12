Лидер «Христианского государства» Александр Калинин стал фигурантом дела об экстремизме (статья 282 УК РФ). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Уголовное дело возбудили после изучения его видеороликов, где он оскорблял мусульман.

Ранее стало известно, что Калинину предъявили обвинение по делу о принуждении кинотеатров к отказу от показа фильма Алексея Учителя «Матильда». Он не признает свою вину, поясняя, что направлял угрозы кинотеатрам «по религиозным убеждениям».

Калинина арестовали 22 сентября. Еще три члена «Христианского государства» арестованы по делу о поджоге автомобилей у офиса Константина Добрынина – адвоката режиссера «Матильды» Алексея Учителя. Они признали свою вину.