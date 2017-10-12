США передали главе Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) официальное уведомление о выходе из организации. Об этом сообщает Reuters.

«Госдепартамент уведомил генерального директора ЮНЕСКО Ирину Бокову о решении США выйти из организации и о намерении создать постоянную миссию наблюдателей в ЮНЕСКО», – сказано в заявлении Госдепа.

США покинут организацию 31 декабря 2018 года.

Влияние на решение США о выходе повлияла антиизраильская политика организации, сказано в заявлении. Представители арабских стран в прошлом году поддержали резолюцию, осуждающую политику властей Израиля в отношении религиозных объектов в Восточном Иерусалиме и на западном берегу города. После этого Израиль отозвал своего посла из ЮНЕСКО, пишет Foreign Policy.

В июле 2017 года организация также объявила старый город Хеврона палестинским всемирным наследием. По мнению властей Израиля, это решение отрицает связь иудаизма с библейским городом.

Ирина Бокова заявила, что сожалеет о выхода США из ЮНЕСКО. Такое решение будет потерей для многосторонних отношений, отметила она. До конца недели в ЮНЕСКО должны выбрать нового директора.

Шестью годами ранее США прекратили выплаты ЮНЕСКО в знак протеста против решения принять в свой состав Палестину.

США покидали ЮНЕСКО в 1984 году и вновь вошли в нее в 2003 году.