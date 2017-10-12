От редакции. Олег Кашин, на тот момент – специальный корреспондент «Коммерсанта», был жестоко избит у своего дома в Москве в ночь на 6 ноября 2010 года. Обвинение в покушении на убийство было предъявлено двум охранникам завода, входящего в холдинг «Ленинец», подконтрольный семье губернатора Псковской области Андрея Турчака. Фигуранты дела на допросах назвали организатором покушения Александра Горбунова, управляющего холдинга «Ленинец». Причиной совершения преступления, по их словам, была месть за оскорбительный комментарий, который Кашин написал в своем «Живом журнале» про Турчака. Исполнители до сих пор не осуждены (находятся в СИЗО). Горбунов был освобожден из-под стражи, обвинения с него сняты. – Republic

За несколько часов до перехода Андрея Турчака из псковских губернаторов в секретари генсовета «Единой России» (пока он и.о., потому что в должности его должен утвердить партийный съезд) «Ведомости» написали, что в «Единую Россию» Турчак не пойдет, потому что против этого Дмитрий Медведев, недовольный «репутационными издержками», но то ли источник газеты ошибся, то ли Медведев перепутал, то ли его забыли спросить – в общем, теперь Турчак будет вместо Сергея Неверова, который ушел работать в Госдуму.

Секретарь генсовета «Единой России» – должность публичная, не только аппаратчик, но и статусный спикер. Неверов от имени партии отвечал на очередные обвинения Алексея Навального, комментировал западные санкции, напутствовал партийцев перед выборами, и чтобы описать медийное будущее Андрея Турчака, достаточно просто взять подборку новостей по слову «Неверов» и заменить одно имя на другое. Турчаку теперь предстоит часто появляться на людях, разговаривать с журналистами, жить светской жизнью.