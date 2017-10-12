Полиция Нью-Йорка возобновила расследование по делу о сексуальном насилии в отношении продюсера Харви Вайнштейна. Об этом сообщает AFP.

Речь идет о деле 2004 года. Ранее актриса Люсия Эванс заявляла, что продюсер принудил ее к оральному сексу в 2004 году. Она рассказала, что познакомилась с Вайнштейном в Нью-Йорке и оставила ему свой телефон. Позднее Вайнштейн пригласил Эванс в офис, чтобы обсудить дела. По словам актрисы, продюсер напал на нее во время встречи.

В начале октября The New York Times сообщила, что на протяжении десятков лет Харви Вайнштейн домогался актрис и работниц собственной кинокомпании. При этом женщины опасались предать случаи огласке из-за отсутствия свидетелей. После выхода статьи с обвинениями в адрес продюсера выступили множество актрис, включая Гвинет Пэлтроу и Анджелину Джоли.

Из-за скандала Вайнштейна уволили из компании The Weinstein Company, которую он основал вместе с братом. Сам продюсер обвинил брата в том, что тот предоставил прессе компромат с целью выдавить Харви из общего бизнеса. При этом косвенно Вайнштен признал обвинения и подчеркнул, что в некоторых случаях вел себя с женщинами неподобающе.

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