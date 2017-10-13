США готовы блокировать ядерную сделку с Ираном, заключенную несколько лет назад. Согласно ему, Иран отказывался от ядерной программы взамен на снятие санкций (в том числе снятие эмбарго с нефти). При этом Тегеран согласился на проверки, а Вашингтон каждые полтора месяца подтверждал, что соглашение выполняется.

Сделку, заключенную при администрации Барака Обамы, расценивали как победу дипломатии. Однако новая администрация объявила ее невыгодной. Дональд Трамп дал понять, что готов от нее отказаться. Официальное заявление, как ожидается, появится в ближайшие дни. Но источники в руководстве США сказали, что Белый дом уже поделился планами с Конгрессом.

На днях телеканал Fox News опубликовал отчет иранской оппозиции, утверждающей, что от ядерной программы власти не отказались. Если США перестанут признавать, что соглашение выполняется Ираном, санкции могут быть восстановлены. Решение об этом может принять Конгресс.

Возможен и менее очевидный эффект – возобновление интереса США к иранским ученым. До того как была заключена сделка, ЦРУ годами пыталось подорвать ядерную программу Ирана, в том числе за счет вербовки ученых. От них не ждали прорывных технологий. Предполагалось, что их бегство из страны (как следствие, ослабление ядерного проекта) – само по себе достаточная ценность.