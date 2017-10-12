США официально объявили о том, что покидают ЮНЕСКО, подразделении ООН по вопросам образования науки и культуры. В официальном заявлении, распространенном 12 октября, сообщается, что Соединенные Штаты перестанут быть членом организации с 31 декабря 2018 года. После этого, однако США продолжат взаимодействие с ЮНЕСКО как государство-наблюдатель.

Причиной решения США стала «антиизраильская политика» организации. Соединенные Штаты с момента прихода в Белый дом Дональда Трампа значительно усилили поддержку своего ключевого союзника по целому ряду вопросов – в частности, пообещали перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим, а также заняли намного более жесткую позицию в отношении Ирана. В сентябре премьер ближневосточного государства Биньямин Нетаньяху заявлял, что «альянс между Америкой и Израилем никогда не был прочнее».

В предвзятом отношении к Израилю США обвиняли организацию еще до прихода Трампа. Осенью 2016 года ЮНЕСКО приняла так называемую резолюцию по Храмовой горе, которая осуждала правительство Израиля за нарушение прав мусульман в Иерусалиме. Вашингтон, голосовавший против резолюции, тогда подверг организацию резкой критике.

От финансирования ЮНЕСКО США отказались еще в 2011 году. Решение тоже было связано с Палестиной – тогда автономия была принята в состав организации, причем ЮНЕСКО стала первым крупным подразделением ООН, принявшим Палестину в свой состав (за год до предоставления ей статуса государства-наблюдателя в Генеральной Ассамблее). Из-за решения США, Израиля и нескольких других стран прекратить финансирование ЮНЕСКО тогда лишилась 22% своего бюджета.

США не впервые покидают ЮНЕСКО. В 1984 году страна уже выходила из организации из-за несогласия с ее финансовой и информационной политикой – власти США считали, что ЮНЕСКО оказывает идеологическую поддержку СССР и обвиняли ее руководство в коррупционных схемах. Обратно Соединенные Штаты вернулись в 2002 году.

В список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО входят 23 объекта из США. В их числе Йеллоустонский национальный парк, Большой Каньон, статуя Свободы и Индепенденс-холл, где была провозглашена независимость страны. Правила ЮНЕСКО не требуют от государства быть членом организации, чтобы объекты на его территории могли входить в список Всемирного наследия.