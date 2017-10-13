«Эта идея родилась у меня, когда я лежала в постели, восстанавливаясь после гриппа и неудачных отношений. Все празднуют начало отношений или женитьбу, но у общества нет способа отмечать избавление от чего-то ужасного или обретение личного счастья или довольство самим собой», – говорит 38-летняя англичанка Софи Тэннер. Женщина решила взять это в свои руки, и в мае 2015 года отправилась к Унитарианской церкви города Брайтон на юге Великобритании, где вышла замуж за себя же. Все было как полагается: свадебное платье, кольцо, подружки невесты, несколько десятков гостей, банкет и последующий медовый месяц.

Два с половиной года назад ее сологамия – женитьба на себе – попала в заголовки новостей. Сегодня это тренд, и хотя его сложно назвать массовым, он уже не вызывает шока – свадебные церемонии с единственным участником перестают быть редкостью в Европе, США, Австралии, Японии и других странах; они по-прежнему попадают в новости, но теперь о них пишут как об эпизодах известного явления. Вокруг него возникает новая индустрия, которая обещает сделать нас счастливее через объявление о любви к единственному человеку, отношения с которым гарантированно стоят любых инвестиций, – к себе самому. По всему миру появляются коучи, предлагающие курсы, которые подготовят вас к сологамии – от признания себе в любви до, собственно, свадьбы.

Что же такое сологамия и как к ней относиться? С жалостью как к попытке одинокого человека заполнить свою жизнь? Или с завистью – как к умению быть счастливым независимо от ожиданий общества?

На некоторые из самых простых вопросов Софи Тэннер ответила в своей колонке.