Google Home Mini. Фото: store.google.com

Это адаптированный перевод колонки Леонида Бершидского на Bloomberg View. Другие материалы издания можно прочитать по ссылке.

Стремительно развивающемуся рынку виртуальных голосовых помощников, возможно, была нужна катастрофа вроде той, что случилась с Google Home Mini. Теперь даже те потребители, которые ранее не обращали внимания на риски установки подобных устройств в своем доме, захотят изучить последствия этого действия для своей безопасности. Производители больше не смогут пренебрежительно отмахиваться от этого.