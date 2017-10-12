Это адаптированный перевод колонки Леонида Бершидского на Bloomberg View. Другие материалы издания можно прочитать по ссылке.
Стремительно развивающемуся рынку виртуальных голосовых помощников, возможно, была нужна катастрофа вроде той, что случилась с Google Home Mini. Теперь даже те потребители, которые ранее не обращали внимания на риски установки подобных устройств в своем доме, захотят изучить последствия этого действия для своей безопасности. Производители больше не смогут пренебрежительно отмахиваться от этого.
Правила участия в обсуждении.
Мы просим вас быть вежливыми и уважать чужую точку зрения. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, призывы к противоправным действиями или ссылки на ресурсы, содержащие такие призывы, рекламные сообщения.