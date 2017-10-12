Компания Virgin миллиардера Ричарда Брэнсона инвестировала в Hyperloop One. После ребрендинга компания будет называться Virgin Hyperloop One, пишет CNBC.

Брэнсон войдет в совет директоров компании, сумма инвестиции не уточняется. Как сообщает телеканал, в предыдущем месяце компания привлекли $85 млн, в эту сумму включены инвестии Virgin Group.

Как пишет РБК, в рамках проекта создадут пассажирское подразделение, которое займется разработкой решений для перевозки пассажиров и грузов.

«После того как прошлым летом я посетил испытательный полигон Hyperloop One в Неваде и встретился с командой, я убедился, что передовая технология Hyperloop One и ее высококлассная команда несомненно изменят отрасль транспортировок», – заявил Брэнсон.

По его мнению, строительство Hyperloop будет дешевле железных дорог.

Сейчас Hyperloop проводит тестирование системы сверхскоростных перевозок. Планируется, что шаттлы смогут достигать скорость до 750 миль в час (1200 километров в час). Hyperloop будет состоять из построенных над землей труб, а по ним будут передвигаться шаттлы с пассажирами и грузами. Транспорту не нужно будет преодолевать сопротивление воздуха благодаря тому, что в трубах будет создан форвакуум.

Состояние Брэнсона оценивают в $5 млрд. Virgin Group в том числе принадлежат авиакомпания Virgin Atlantic, железнодорожная компания Virgin Rail Group, которая работает в Великобритании, а также Virgin Galactic. Последняя обещает начать отправлять туристов в космос в 2018 году.