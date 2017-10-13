Сервис Gett подал жалобу в ФАС на «Яндекс.Такси». Агрегатор, как считают в Gett, следит за содержимым смартфонов своих пользователей. Об этом пишут «Ведомости».

В Gett обнаружили, что цена на поездки через агрегатор «Яндекса» снижается, если на смартфоне установлено приложение конкурента. Первым на это обратили внимание пользователи социальных сетей, рассказал основатель Gett Дэйв Вайсер.

Компания также исследовала цену поездок в приложении «Яндекс.Такси» с мобильных устройств, где было установлено приложение Gett и с тех, где его не было. Выяснилось, что в 60% случаев цена «Яндекса» оказывалась ниже, если у пользователя было установлено приложение конкурента. Вывод независимых экспертов, нанятых Gett, также подтвердил это подозрение.

Ущерб Gett от таких действий конкурента не уточняется.

По мнению представительницы Gett в России Алены Балакиревой, в действиях «Яндекс.Такси» могут быть признаки как недобросовестной конкуренции, так и дискриминации пользователей, у которых не установлено Gett.

В «Яндексе» отвергли влияние установленных приложений на стоимость.