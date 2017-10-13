Агентство Associated Press опубликовало запись предположительной «акустической атаки» на сотрудников посольства США на Кубе.

https://www.youtube.com/watch?v=Nw5MLAu-kKs&feature=youtu.be

Несколько сотрудников посольства подтвердили агентству, что слышали подобный звук.

Звук похож на «пение сверчков», но одновременно с этим напоминает звук от гвоздя, которым водят по стеклу, пишет AP. Отмечается, что этот звук не может навредить здоровью, если уровень громкости будет обычным, а также если слушать его не долго.

Неизвестно, с помощью чего воспроизводился звук на Кубе, пишет агентство. После изучения звука обнаружилось, что он воспроизводится более чем на 20 разных частотах. Длина воспроизведения звука также варировалась: например, он мог длиться 7 секунд, затем перерыв, длящийся несколько секунд, а затем он возобновлялся и длился 12 секунд.

В США заявили, что «атаки» вызвали у служащих когнитивные и зрительные трудности, проблемы со слухом, сном и равновесием.

Атаки начались в конце 2016 года, сообщал ранее CNN. Несколько сотрудников посольства были вынуждены вернуться в США на лечение из-за проблем со здоровьем. В Госдепартаменте заявили, что всего от «атаки» пострадали 22 человека. Куба отрицает причастность к атакам.

Куба и США официально восстановили дипломатические отношения в 2015 году после разрыва в 1961 году.