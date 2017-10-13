Россия пыталась вмешаться в политику США через кампанию Don't shoot us (Не стреляйте в нас), которая распространяла свои материалы через Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Tumblr и Pokémon Go. Об этом сказано в расследовании CNN.

Название связано с лозунгом «Руки вверх, не стреляй», который стал популярным после убийства афроамериканца Майкла Брауна полицейским. Кампания освещала случаи полицейской жестокости. Цель, по версии CNN, была в том, чтобы активизировать протестное движение среди афроамериканцев. В то же время другие могут рассматривать «черный» активизм как потенциальную угрозу безопасности, отметил телеканал.

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На странице движения в Tumblr предлагалось использовать приложение Pokemon Go. Пользователей призывали называть своих покемонов именами жертв полицейских и тренировать их на базах, которые расположены около мест, где убили афроамериканца.

Те, кто захватывал базу в игре, могли получить подарочный сертификат в Amazon на сумму от $25 до $100. Не уточняется, принял ли кто-то участие в розыгрыше и получили ли они призы.

Связь движения с Россией обнаружили журналисты и активисты в местах, где кампания пыталась организовать протестные акции. Глава движения, назвавшийся Дэниелом Ридом, дал интервью изданию International Press Foundation (IPF). Выяснилось, что ответы на вопросы он прислал по почте, написав их в документе Microsoft Word. CNN изучил метаданные документа и обнаружил, что там фигурирует русское слово «Название». Это, вероятно, означает, что в программе русский язык указан как основной.

Сейчас страницы группы в Facebook, Instagram и Twitter заблокированы. Страницы на YouTube и сайт движения работают, а аккаунт в Tumblr публикует материалы о Палестине.

Вмешательство России в политику США сейчас расследуют в Facebook, Twitter и Google.