Российские телеканалы в последний момент отказались показывать рекламу фильма Алексея Учителя «Матильда». Об этом «Би-би-си» рассказал сам Учитель.
Компания-прокатчик «Каропрокат» заплатила телеканалам за трансляцию рекламы, однако те в последний момент вернули деньги. Причины отказа они не уточнили.
Конкретные телеканалы Учитель не назвал, подтвердив, что «Первый канал», Россия 1 и НТВ отказались от трансляции. Источник газеты уточнил, что основной массив рекламы планировалось показать на «Первом канале» и «Пятнице».
«На мои вопросы, почему, мы так ответа и не получили. Получается, что частичная, но победа каких-то сил существует. Получается, что людей запугали до того, что нельзя показывать рекламу по телевидению, нельзя нас упоминать», – сказал режиссер.
Представители телекомпаний отказались комментировать «Би-би-си» информацию об отказе от рекламы.
В начале сентября объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» объявили, что откажутся от показа «Матильды» из-за опасений за безопасность зрителей.
Позднее 13 октября «Синема парк» и «Формула кино» согласились показать фильм в кинотеатрах сети.
«Активная работа правоохранительных органов и предпринятые ими меры по разрешению напряженной ситуации вокруг фильма Алексея Учителя “Матильда” позволили руководству объединенной сети “Синема парк” и “Формула кино” принять решение о возвращении кинокартины в репертуар своих кинотеатров», – заявили в пресс-службе сети, передает RNS.
Фильм «Матильда» рассказывает об отношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. В прокат лента выйдет 26 октября 2017 года. Против картины выступала депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она неоднократно просила проверить фильм на оскорбление чувств верующих.
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