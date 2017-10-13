Российские телеканалы в последний момент отказались показывать рекламу фильма Алексея Учителя «Матильда». Об этом «Би-би-си» рассказал сам Учитель.

Компания-прокатчик «Каропрокат» заплатила телеканалам за трансляцию рекламы, однако те в последний момент вернули деньги. Причины отказа они не уточнили.

Конкретные телеканалы Учитель не назвал, подтвердив, что «Первый канал», Россия 1 и НТВ отказались от трансляции. Источник газеты уточнил, что основной массив рекламы планировалось показать на «Первом канале» и «Пятнице».

«На мои вопросы, почему, мы так ответа и не получили. Получается, что частичная, но победа каких-то сил существует. Получается, что людей запугали до того, что нельзя показывать рекламу по телевидению, нельзя нас упоминать», – сказал режиссер.

Представители телекомпаний отказались комментировать «Би-би-си» информацию об отказе от рекламы.

В начале сентября объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» объявили, что откажутся от показа «Матильды» из-за опасений за безопасность зрителей.

Позднее 13 октября «Синема парк» и «Формула кино» согласились показать фильм в кинотеатрах сети.

«Активная работа правоохранительных органов и предпринятые ими меры по разрешению напряженной ситуации вокруг фильма Алексея Учителя “Матильда” позволили руководству объединенной сети “Синема парк” и “Формула кино” принять решение о возвращении кинокартины в репертуар своих кинотеатров», – заявили в пресс-службе сети, передает RNS.

Фильм «Матильда» рассказывает об отношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. В прокат лента выйдет 26 октября 2017 года. Против картины выступала депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она неоднократно просила проверить фильм на оскорбление чувств верующих.