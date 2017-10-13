X5 Retail Group продаст сеть «Перекресток-Экспресс». Об этом сказано в пресс-релизе группы, пишет «Прайм».
«X5 Retail Group приняла решение сосредоточиться исключительно на трех основных форматах – универсамах у дома “Пятерочка”, супермаркетах “Перекресток” и гипермаркетах “Карусель”», – сказано в сообщении.
Отмечается, что «Перекресток-Экспресс» приносит группе менее 1% выручки. За первые девять месяцев 2017 года ее чистая розничная выручка составила 7,3 млрд рублей.
Чистая розничная выручка X5 Retail за январь-сентябрь 2017 года составила 927,5 млрд рублей. Наибольшую сумму принесли магазины «Пятерочка» – 724,5 млрд рублей, и «Перекресток» – 132,3 млрд рублей.
«Перекресток-Экспресс» – это сеть небольших магазинов в Москве. В нее входит 170 магазинов.
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