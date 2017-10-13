Агентство Associated Press 12 октября опубликовало аудиозапись так называемой «акустической атаки» на сотрудников посольства США на Кубе. В Госдепартаменте подлинность записи пока не подтвердили, отметив, что продолжают расследование аудионападений на дипломатов. В ведомстве все еще не знают, кто может стоять за ними. Republic вспоминает историю вопроса и перечисляет основные предположения о происхождении и цели этих атак.

Хроника

Первые сообщения в СМИ об «акустических атаках» появились в августе. Тогда CNN сообщил, что несколько сотрудников посольства США в Гаване подверглись воздействию неких акустических приборов, что привело к серьезным проблемам со здоровьем. Симптомы впервые стали проявляться в конце 2016 года. В первоначальных сообщениях говорилось о примерно десяти сотрудниках, пострадавших от воздействия; позже это количество утроилось. Как писали СМИ, врачи диагностировали у пострадавших легкие повреждения головного мозга и центральной нервной системы – точный диагноз не уточнялся. Некоторым сотрудникам пришлось вернуться в США, чтобы пройти курс лечения.

Глава Госдепартамента Рекс Тиллерсон в середине сентября заявлял, что США рассматривают, в том числе, возможность закрытия посольства на Кубе. Полностью эта мера реализована в итоге не была, однако через несколько недель Вашингтон отозвал на родину 60% сотрудников кубинских дипмиссий и прекратил оформление виз кубинцам. В начале октября США объявили о выдворении 15 кубинских дипломатов, которые выполняли работу, аналогичную своим отозванным с Кубы американским коллегам. При этом Госдеп подчеркнул, что дипломаты формально не объявляются персонами нон грата.

В начале октября Госдепартамент на официальном уровне признал наличие «специфических атак». В сообщении ведомства отмечалось, что нападения происходили как в домах, где жили дипломаты (эти дома были предоставлены кубинским правительством), так и в двух крупнейших отелях Гаваны – Capri и Nacional. В число симптомов, описанных внешнеполитическим ведомством, входили боли в ушах, потеря слуха, головные боли, проблемы со сном и когнитивные нарушения.

Власти Кубы, в свою очередь, заявили о своей непричастности к инциденту. В начале сентября МИД страны в официальном пресс-релизе заявил, что американские дипломаты поставили Гавану в известность об атаках еще в феврале, и подчеркнул приверженность Кубы конвенции о неприкосновенности дипломатических миссий. Министерство выразило готовность к сотрудничеству в расследовании инцидента, однако каких-либо собственных догадок относительно происхождения атак не высказало.

В конце августа о своей непричастности к атаке также заявила Россия. Официальный представитель МИДа Мария Захарова подчеркнула, что «попытки увидеть какую-то заинтересованность, прямое, либо косвенное учатие нашей страны, это, конечно, абсолютный абсурд и какие-то странные инсинуации». При этом выступлению Захаровой не предшествовали какие-либо обвинения в адрес России со стороны Госдепартамента или источников влиятельных американских СМИ.

Контекст

История с акустическими атаками развивается на фоне ухудшения отношений между США и Кубой. В 2014 году тогдашний президент Соединенных Штатов Барак Обама объявил о намерении нормализовать отношения с Кубой, и в течение следующих нескольких лет в этом вопросе был достигнут значительный прогресс – многолетние санкции США против Кубы были смягчены, на территории обеих стран начали работу диппредставительства, а сам Обама посетил Гавану, став первым американским лидером, сделавшим это со времени установления на Кубе коммунистического режима.

Новый президент США Дональд Трамп в свою очередь занял по отношению к Кубе намного более жесткую позицию. Еще будучи кандидатом в президенты, он заявлял, что отменит «все уступки, которые Обама предоставил режиму Кастро». Когда Трамп стал президентом, он частично выполнил свои обещания, наложив ограничения на финансовые операции с организациями, связанными с кубинской армией и разведкой, а также на туристические поездки. При этом открытые при Обаме коммерческие авиаперелеты и круизные маршруты новая администрация запрещать не стала. В своих заявлениях, однако, президент США подчеркивал, что действующие в отношении Кубы санкции сняты не будут до тех пор, пока власти острова «не обеспечат полную политическую свободу для кубинского народа».

Что это было?

На данный момент Госдепартамент официально не называет возможных причин атак и не подтверждает их координацию из какого-либо единого центра, лишь отмечая, что расследование инцидента продолжается. Каких-либо значимых неофициальных утечек от сотрудников ведомства СМИ пока также не публиковали.

В отсутствие официальных версий американская пресса регулярно высказывает собственные предположения и мнения экспертов относительно возможного происхождения атак. Так, VOX писал, что месяцы расследования привели американских официальных лиц к теории о том, что дипломаты были атакованы неким секретным звуковым оружием. В то же время, до настоящего момента о существовании способного при длительном воздействии навредить человеку звукового оружия – ни на Кубе, ни где-либо еще – никогда не было известно. Все виды вооружений, использующих звук, такие как звуковые пушки, имеют лишь кратковременный эффект.

Также высказывались предположения, что воздействие могло оказываться с помощью ультра- или инфразвукового диапазона – науке давно известно о возможном негативном влиянии высоко- или низкочастотных звуков на организм человека. Такие звуки, однако, не могут вызывать потерю слуха, которая диагностировалась у некоторых из пострадавших дипломатов – это могут сделать только шумы слышимого диапазона.

Помимо этого, выявленные у сотрудников дипмиссий симптомы можно объяснить простым химическим воздействием – так, к повреждению слуха могут привести тяжелые металы или промышленные растворители. Как писали СМИ, также в этой ситуации нельзя исключать влияние обычных респираторных или ушных инфекций; они могут приводить к воспалению внутреннего уха и вызывать, помимо ухудшения слуха, головокружение, тошноту и звон в ушах – основные симптомы, которые были зафиксированы у дипломатов.