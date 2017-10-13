«Могила Ленина. Последние дни советской империи» (выходит в издательстве Corpus в переводе Льва Оборина) была издана на Западе в 1993 году. Незадолго до этого автор книги Дэвид Ремник попрощался с Washington Post, где проработал десять лет, из них шесть – московским корреспондентом. Далее Ремника ждала блестящая карьера в журнале New Yorker, главным редактором которого он стал и является им уже без малого двадцать лет. Поясняя выбор названия книги в интервью скоре после ее выхода, Ремник говорил об образе «безвременной кончины ленинизма, большевизма», а также «в некотором роде ироничном взгляде на таинственный [советский] режим, который сейчас оказался обнажен». Голая правда западного журналиста о том, какой страна вошла в начало девяностых, имела успех: в 1994 году книга удостоилась престижной Пулитцеровской премии. В отрывке, который мы публикуем, Ремник постарался передать атмосферу столицы рухнувшей империи, в которой причудливо смешались счастье и разочарование от обретенной свободы.
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