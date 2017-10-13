Московский окружной военный суд вынес приговор по делу замначальника Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Дмитрия Правикова. Как рассказала Republic пресс-секретарь инстанции Ирина Жирнова, офицер спецслужбы получил три года условно. Судья Владимир Маурин огласил свое решение 19 сентября, однако до сих пор об итоге слушаний не сообщалось.

Правиков был осужден по статьям «злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия» (часть 3 статьи 285 УК РФ) и «превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий» (пункт «в», часть 3 статьи 286 УК РФ). По обоим пунктам Уголовного кодекса предусмотрено от трех до десяти лет лишения свободы. Своей вины офицер не признал. По словам Жирновой, приговор был обжалован в Верховном суде. В аппарате суда заявили Republic, что жалоба еще не поступила.

Центр информационной безопасности борется с киберпреступностью, в том числе в области электронной коммерции и незаконного распространения персональных данных. Руководство ЦИБа «Коммерсантъ» называл «кураторами интернета» в России. С конца 2016 года Центр сотрясают скандалы: в декабре 2016 года были арестованы замглавы ЦИБа Сергей Михайлов и его подчиненный, оперуполномоченный 2-го отдела оперативного управления ЦИБа Дмитрий Докучаев. Их, а также руководителя отдела расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова и предпринимателя Георгия Фомченкова обвинили в госизмене: им вменяют передачу секретной информации агентам ЦРУ. Все фигуранты содержатся в изоляторе, их дело еще не дошло до суда.

Об уголовном деле в отношении второго замглавы ЦИБа, Дмитрия Правикова, стало известно в феврале 2017 года. «Претензии по какому-то акту, который он подписал, с мизерной суммой», – говорил собеседник «Коммсерсанта». С этой версией соглашается близкий знакомый Правикова. Он рассказал Republic, что уголовное дело в отношении офицера возникло после конфликта с руководством: Правиков хотел сменить место работы и уйти в центр защиты информации и специальной связи ФСБ.

Если Михайлов руководил оперативным управлением, то в ведении Правикова было второе ключевое подразделение ЦИБа – управление информационных технологий, которое занимается компьютерными экспертизами. Правиков родился в 1965 году, окончил Московский технологический университет (МИРЭА), защитил диссертацию по теме «Разработка и исследование методов создания корректных алгоритмов функционирования специализированных операционных систем». До мая 2016 года преподавал на кафедре «Защита информации» МГТУ им. Баумана, написал более 50 научных работ.

Итогом уголовного преследования офицеров ЦИБа стала смена руководства в этом подразделении ФСБ: летом вместо Андрея Герасимова на пост начальника Центра был назначен Сергей Скороходов. Два собеседника Republic в ФСБ отмечают, что события вокруг сотрудников Центра информационной безопасности – часть тренда по обновлению рядов спецслужбы. Первым этапом этой тенденции стала смена руководителей в ключевых подразделениях ФСБ летом 2016 года – в службе экономической безопасности и в управлении собственной безопасности.