Это адаптированный перевод колонки Леонида Бершидского на Bloomberg View. Другие материалы издания можно прочитать по ссылке.

За минувшие две недели российский президент оперативно сменил 11 из 85 губернаторов. Таким образом Владимир Путин демонстрирует, что собирается управлять Россией как корпорацией после неизбежной победы на выборах.

Путин, давно уже устав от политики, решил, что ему нужна формальная система, которая не зависела бы от бывших телохранителей и прочих верных вассалов – тем более, что их все равно недостаточно. Вместо этого он, по словам приближенных, собирается позаимствовать методы отбора кадров у крупных корпораций, чтобы выявить чиновников низкого ранга, работающих достаточно эффективно, и осуществить смену поколений в составе правительства.