В мире к биткоину относятся по-разному. В Японии криптовалюту с апреля признали официальным платежным средством, а в Исландии и еще нескольких странах биткоин запрещен. В России биткоин находится в «сером» правовом поле – его статус официально не определен, но валюта продается на различных платформах.

Противоречивый статус биткоина, впрочем, нисколько не мешает росту курса криптовалюты. Еще зимой нынешнего года он составлял около $1000, в августе – примерно $3000, а сейчас торгуется по $5500. Периодически на фоне различных новостей курс резко падает, но пока что неизменно восстанавливается.

Тем временем капитализация криптовалюты уже превышает $93 млрд – это больше, чем у Netflix, Morgan Stanley и Goldman Sachs.

Пятикратый рост стоимости за год – явление редкое, но не невозможное. Такое случается и с другими активами, но обычно у них сильно меньше капитализация (это могут быть акции небольших, малоизвестных компаний) или же такой взлет наблюдается после стремительного обесценивания. С биткоином все иначе: он просто растет и растет на глазах у миллионов наблюдателей и с их непосредственным участием.

Средства массовой информации тиражируют истории о совершенно обычных людях, которые сказочно обогатились на криптовалюте. Вот лишь один пример. В 2008 году недавно закончивший колледж сотрудник компании в Кремниевой долине обратил внимание, что за пять дней курс биткоина вырос с $0,008 до $0,08. Понаблюдав за валютой, в 2010 году мужчина решился купить вложить $3000 (биткоин тогда стоит $0,15, то есть, всего он приобрел 20 000 единиц). С тех пор он продавал часть своих биткоинов, покупал снова, и заработал в итоге $25 млн, что позволяет ему путешествовать по миру, останавливаясь в самых роскошных отелях.

У всех, кто читает подобные истории или просто смотрит на графики роста криптовалюты, наверняка хотя бы раз возникала мысль об упущенных возможностях. Как относиться к этому чувству и стоит ли что-то предпринимать сейчас? Мы попросили экспертов прокомментировать.