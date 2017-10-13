Переместившийся из англоязычного интернета в российский флешмоб #FacesOfDepression получил уже множество трактовок. Все они так или иначе позитивны.

Мы видим в нем стремление изменить сложившийся культурный стереотип, согласно которому обычными советами для оказавшихся в депрессии являются «соберись тряпка» и «хватит ныть». Речь идет о прекращении стигматизации, навешивания ярлыков «лени» и «безволия». О том, что лучше вовремя обратиться к специалисту, а не пытаться «собрать волю в кулак» самостоятельно и, тем более, лечиться народными средствами рекреации вроде алкоголя и наркотиков. О том, что депрессия – это серьезная болезнь, а не блажь или «дурное настроение».

Казалось бы, все это настолько очевидно правильно, что здесь невозможно усмотреть ничего дурного. Однако, мало кто задумывается о том, что в действительности здесь происходят более сложные процессы. Что борьба со старыми отжившими стереотипами («депрессия – это блажь», «депрессия – это лень») может оказаться навязыванием стереотипов новых, подразумевающих иные, но не менее авторитарные стандарты.