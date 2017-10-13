В 2017 году объем синтетических наркотиков в России превзошел по объемам опиаты. Об этом рассказал начальник главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Андрей Храпов, его слова приводит «Интерфакс».

Он подчеркнул, что каннабис по-прежнему лидирует по количеству изъятых у наркоторговцев наркотиков.

«Первое место [по количеству изъятых] занимает каннабис, [на втором] до этого были опиаты, теперь синтетика», – отметил Храпов.

По его словам, на сегодняшний день МВД ликвидировало около 150 нарколабораторий, которые производят синтетические наркотики.

Храпов отметил, что с 9 по 13 октября правоохранительные органы России, Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии и Таджикистана провели спецоперацию «Канал – Волжский рубеж». В результате изъяли более 4 тонн запрещенных веществ, в том числе гашиш, опиум и «синтетику». В операции участвовали наблюдатели от Ирана, Китая, Сербии.

В сентябре МВД отчиталось о закрытии крупнейшего в России интернет-магазин наркотиков RAMP (Russian anonymous marketplace), и о пресечении работы 1345 интернет-ресурсов, торговавших наркотиками. Позднее «Медиазона» написала, что в ответе МВД говорилось о ликвидации не всей платформы RAMP, а трех магазинов из нескольких сотен. Как отмечало издание, возможно, ведомство изначально говорило о закрытии только отдельных магазинов на RAMP.