Нацбанк Украины запретил банкам проводить операции с российскими банкнотами и монетами, на которых изображен Крым. Об этом сказано на сайте регулятора.

Банкам запретят как принимать, так и выдавать клиентам банка такие купюры. На денежных единицах не должны быть изображены карты полуострова, его памятники, символы или здания, сказано в сообщении.

Накануне Центробанк России представил новые купюры номиналом 200 рублей, на которых изображен Херсонес Таврический и памятник затопленным кораблям в Севастополе.

На купюрах номиналом 2000 рублей – космодром Восточный и мост на остров Русский во Владивостоке. Банкноты поступили в обращение 12 октября в Крыму, на Дальнем Востоке и в Москве. Массовый ввод планируется в декабре.

Места, которые изобразили на новых купюрах, определили во время голосования в 2016 году.