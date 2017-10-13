Апелляционный суд Лондона признал незаконной дискриминацией политику исламской религиозной школы, которая разделяла мальчиков и девочек в процессе обучения. Об этом сообщает The Guardian.

Таким образом судьи отменили решение Высокого суда Лондона, который в 2016 году постановил не штрафовать школу «аль-Хиджра» в Бирмингеме за разделение учеников. Они посчитали, что политика раздельного обучения по половому признаку наносит ущерб школьникам и противоречит закону о равенстве, принятому в 2010 году.

Как отмечает издание, это решение может повлиять на другие школы, которые также придерживаются политики раздельного обучения.

Инспектор образовательного департамента Великобритании Ofsted Аманда Спилман, подавшая апелляцию, приветствовала решение судей. По ее словам, дети должны быть готовы к жизни в современной Великобритании.

«Эта школа обучает мальчиков и девочек полностью раздельно, заставляя их ходить по разным коридорам и постоянно держаться в стороне друг от друга. Это дискриминация, это неправильно. Это ставит этих мальчиков и девочек в невыгодное положение для жизни за пределами класса и на работе», – сказала Спилман.

В школе «аль-Хиджра» учатся дети в возрасте от четырех до шестнадцати лет. С пятого класса мальчики и девочки начинают заниматься раздельно, включая все уроки, перерывы, школьные кружки и поездки.