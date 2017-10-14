Власти Японии признали очередную смерть от переработки – гибель молодого человека, участвовавшего в строительстве олимпийского стадиона (страна примет Олимпиаду в 2020 году). Он проработал сверхурочно более 200 часов в месяц – в несколько раз больше, чем допускают нормы. Затем, не выдержав напряжения, покончил с собой.

Еще одной жертвой стала журналистка государственной телекомпании NHK. Несколько лет назад она освещала местные выборы в Токио. Как выяснилось позднее, за месяц она проработала сверхурочно около 160 часов. При этом у нее было всего два выходных. Через несколько дней после выборов она скончалась от сердечной недостаточности.

В стране, где преданность работе нередко принимает экстремальные формы, это распространенное явление. Даже официальная статистика признает, что переутомление на работе – причина гибели сотен людей в год. По другим данным, «кароши» (смерть от переработки) каждый год уносит тысячи жизней. Отчет, подготовленный по заказу правительства, показал, что в группе риска – около 20% работников.

Одна из непосредственных причин смертельного переутомления – недостаток сна. Сотрудник торговой сети Фумийоши Симидзу рассказал, что когда его назначили на должность менеджера, он сначала обрадовался. Но затем повышение обернулось другой стороной: вместо обычных восьми часов в день ему пришлось работать по пятнадцать без перерывов и почти без выходных. Ему повысили зарплату, но перестали платить за переработку, ссылаясь на то, что руководящая должность этого не предусматривает. Однажды он проработал почти 24 часа, а после небольшого отдыха (полтора часа сна) вышел на новую смену.

Его здоровье стало ухудшаться, он стал терять вес. Через полгода после повышения на его состояние обратили внимание врачи во время диспансеризации. «Если бы они не вмешались, я бы с вами не разговаривал, – сказал он позднее журналистам. – Я не осознавал, как важен сон, и к чему может привести его недостаток».

Япония – не единственная страна, страдающая от недосыпа (около 40% взрослого населения спит меньше 6 часов в день). Ее особенность в том, как это компенсируется. Чтобы восполнить накопленный недостаток сна, люди привыкают спать при любом удобном случае. Они спят в метро, на скамейках в парках, в офисах и университетах. Общество считает такую привычку (ее называют «инемури», по сочетанию двух слов, означающих «спать» и «присутствовать») нормой, иногда – даже достоинством.