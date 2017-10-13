В последние годы из-за повышения температур в водах Тихого окана на Земле ускорилось производство углекислого газа – ежегодный прирост стал максимальным за по меньшей мере две тысячи лет. К таким выводам пришли эксперты NASA на основании данных, собранных из космоса. Агентство опубликовало пресс-релиз с деталями исследования на своем сайте.

Данные для NASA собирала Орбитальная углеродная обсерватория (Orbiting Carbon Observatory, OCO-2), запущенная в 2014 году с целью исследования содержания углекислого газа в атмосфере. OCO получал информацию о содержании углекислого газа, анализируя отражение солнечного света в различных областях спектра.

Подобные исследования делались и ранее, однако из-за того что OCO-2 постоянно находится на орбите и ежедневно проводит сотни измерений, ученым впервые удалось выяснить, где именно на Земле углекислый газ стал появляться в увеличенных количествах. Согласно полученным данным, около 80 процентов газа было выделено в тропических лесах Южной Америки, Африки и Индонезии. Выяснилось, что увеличение производства газа произошло за счет естественных процессов, а не за счет антропогенной деятельности.

Причиной этого было течение Эль-Ниньо – явление, приводящее к колебаниям температуры поверхностного слоя воды в Тихом океане близ экватора. Оно повторяется с периодичностью в несколько лет, однако может быть сильно или слабовыраженным – во время исследуемого периода Эль-Ниньо находился в активной фазе.

NASA

Эль-Ниньо привел к увеличению температур в экваториальных зонах, а также к масштабной засухе. В Южной Америке она стала сильнейшей за 30 лет, из-за чего на континенте значительно выросло количество лесных пожаров. В Африке, в свою очередь, из-за увеличения температур начали быстрее разлагаться мертвые деревья. Эти процессы и привели к повышению выбросов углекислого газа, в то время как его естественная переработка растениями осталась на прежнем уровне.

Концентрация углекислого газа в атмосфере Земли в общем случае постоянно меняется от сезона к сезону – это связано с циклами жизни растений. При этом среднегодовые значения постоянно растут с начала XIX века, когда стартовала индустриальная революция. Тогда в атмосфере Земли было 595 гигатонн углекислого газа, сейчас это количество выросло до 850 гигатонн.