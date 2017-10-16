Лето прошло, а значит, настало время включать отопление. Независимо от места – в офисе или дома – оно становится причиной постоянных споров: кому-то всегда будет холодно, а кому-то, наоборот, невыносимо душно. Недавнее исследование обнаружило, что из-за термостата пререкаются треть семей, а 40% женщин тайно подкручивают обогреватель у себя дома. Персональные предпочтения могут отличаться, но чаще всего стороны в таких спорах делятся по полу: женщины чаще всего замерзают, а мужчины настаивают на том, что в помещении слишком жарко. И дело не придирках и стереотипах: представители двух полов действительно по-своему воспринимают температуру. Как ни парадоксально, мужской и женский организм в плане терморегуляции работают немного по-разному – таковы биологические механизмы.

О том, какой должна быть наша температура, мы знаем благодаря работе немецкого врача Карла Вундерлиха. Именно он ввел в практику ведение температурного графика пациента и доказывал, что жар – это симптом, а не самостоятельная болезнь. Изучив данные 25 тысяч человек, Вундерлих установил, что нормальная температура тела человека составляет около 37°С; он также заметил, что «взрослые женщины могут быть немного теплее мужчин аналогичного возраста». Позднее это подтвердили другие исследователи.

Человеческое тело прекрасно умеет поддерживать рабочую температуру в нужном ему диапазоне, даже вопреки внешним температурным перепадам. Когда жарко, кровеносные сосуды в коже расширяются, чтобы увеличить теплоотдачу; параллельно мы потеем. Когда холодно, сосуды наоборот сжимаются, чтобы через кожу уходило меньше тепла; одновременно мышцы могут резко сокращаться, чтобы произвести дополнительное тепло, и мы чувствуем, что дрожим от холода.

На самом деле температура нашего тела меняется в течение дня и зависит от биологических ритмов организма. Например, большинство из нас к вечеру (16–18 часов) на 0,5–1°С теплее, чем ранним утром (6 часов). У женщин температура также может варьироваться из-за беременности или приема гормональных контрацептивов – в обоих случаях она увеличивается на те же 0,5–1°С.