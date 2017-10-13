Бывший руководитель службы безопасности «Роснефти», генерал ФСБ в отставке Олег Феоктистов перешел на работу в банк «Пересвет». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

В банке он занял пост советника по кадрам главы банка Михаила Полунина. Собеседник агентства отмечает, что его работа не связана с постоянным пребыванием в офисе. Близкий к ФСБ источник пояснил, что этот пост в ведомствах или компаниях с госучастием зачастую отдают прикомандированным сотрудникам спецслужб.

«Но в случае c Феоктистовым речь может идти не о должности прикомандированного сотрудника, а о своего рода “прибавке к пенсии”, чтобы была возможность совмещать эту работу с другими видами деятельности», – отметил он.

Феоктистова называют непосредственным орагнизатором ареста экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. Из материалов дела следует, что заявление о вымогательстве взятки чиновником в ФСБ подали Феоктистов и глава «Роснефти» Игорь Сечин.

«Пересвет» сейчас проходит через процедуру санации. «Дыру» в капитале банка в январе 2017 года оценили в 45,8 млрд рублей. Центробанк отозвал его лицензию в феврале.

Как напоминает РБК, президент банка Михаил Полунин с 1997 года служил в ФСБ. Карьеру в банковском секторе он начал в 2001 году.